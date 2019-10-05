جنين: مظاهرة ليلية تضامناً مع الأسير سامر العربيد

وطن: شارك أهالي وأسرى محررين في جنين، مساء اليوم السبت، في مظاهرة ليلية إسناداً وتضامناً مع الأسير سامر العربيد الذي يرقد في مستشفى هداسا عين كارم، في وضع صحي خطير، إثر تعرضه لتعذيب وحشي في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير العربيد، وشعارات ويافطات منددة بسياسة التعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقه وبحق كافة الأسرى.

وطالب المشاركون في هتافات رددوها، المجتمع الدولي والصليب الأحمر وكافة المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل لإنقاذ حياته، وببذل مزيد من الحراك الشعبي والتضامن معه، مؤكدين أن ما يجري بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال انتهاك لكل القيم والأعراف الانسانية.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير العربيد بقيادة خلية لمقاومة الاحتلال وتنفيذ عملية "عين بوبين" غرب رام الله الشهر الماضي.