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اسعار صرف العملات

06.10.2019 07:16 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاحد 6 تشرين اول كما يلي:

الدولار:3.48

اليورو:3.81

الدينار:4.90

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