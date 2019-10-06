صور| مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في قرية قيرة شمال سلفيت

رام الله- وطن: اعتدى مستوطنون فجر اليوم الاحد، على قرية قيرة شمال سلفيت، من الجهة المحاذية لقرية كفل حارس وقاموا بإلحاق الضرر ب11 مركبة لمواطنين من القرية، حيث أعطبوا إطاراتها وخطوا شعارات معادية للعرب.

ووفق مصادر محلية، فإن المركبات التي تعرضت للاضرار تعود لكل من المواطنين: حكمت ماجد، نائل ماجد، نصفت ماجد، ياسين أبو شمة، نسيم أبو شمة، سليم دلّني، رامي دلّني، باسل عرباسي، جاسر عرباسي، كما قاموا بكتابة العبارات العنصرية على بعض منها.

وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل معقبا على ما حدث" اننا نحمل دولة الاحتلال مسؤولية الجريمة القذرة التي ارتكبها قطعان المستوطنين، وقد حذرنا مرارا المجتمع الدولي من جنون وعنصرية وفاشية هذا الاحتلال الفاشي، وعليه ان يتحمل مسؤولياته اتجاه شعبنا الاعزل وتوفير الحمايه الدوليه له."

وفي نفس الوقت دعا المحافظ كميل كافه القرى المحاذية للمستوطنات الى تشكيل لجان حراسه لحمايه ابناء شعبنا من جرائم المستوطنين النازية.