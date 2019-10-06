"الكابنيت" يجتمع لاول مرة منذ شهرين

رام الله - وطن: من المقرر ان يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم الأحد، لأول مرة منذ شهرين ومنذ الانتخابات الأخيرة للكنيست التي عُقدت في السابع عشر من الشهر الماضي.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الاجتماع سيعقد عند الساعة الرابعة من مساء الأحد، مشيرةً إلى أنه سيبحث التوتر على جميع الجبهات، بما في ذلك إيران.

وياتي هذا الاجتماع على ضوء تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الخميس، عن "تهديد أمني متعاظم" يواجه إسرائيل.

وبعد حديث نتنياهو الخميس، قال رئيس قائمة "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، السبت، إنّ إسرائيل تعيش "حالة طوارئ قوميّة" على ضوء "التحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية في الجنوب والشمال وأماكن بعيدة أكثر".

وربطت تحليلات إسرائيليّة بين "التهديد الأمني" الذي أشار إليه نتنياهو، وبين تطورات عسكريّة إيرانيّة في أكثر من جبهة.