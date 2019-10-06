انتهاء إضراب المعلمين في الأردن بعد اتفاق بين الحكومة والنقابة

وطن: توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الاجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الاتفاق شمل: رتبة المعلم سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34 بالمائة لتصبح 40 بالمائة، رتبة معلم اول سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34 بالمائة لتصبح 50 بالمئة، رتبة معلم خبير سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 33 بالمائة لتصبح 65 بالمئة ، رتبة معلم قائد وهي رتبة جديدة يتم استحداثها لأول مرة سيحصل شاغلها على علاوة قيمتها 75 بالمائة، وسيتم البدء بتطبيق هذه العلاوات اعتبارا من 1/1 /2020.

وبموجب الاتفاق، الذي جاء بعد سلسة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة الاردنية على مدى الايام الثلاثة الماضية مع نقابة المعلمين، انتهى اضراب المعلمين وعاد الطلبة الى صفوفهم المدرسية اعتبارا من صباح اليوم الاحد.