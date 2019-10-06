بنك الإسكان يرعى فعاليات يوم المسن العالمي

رام الله - وطن: قام بنك الإسكان – فروع فلسطين برعاية فعاليات يوم المسن العالمي وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث قام ممثلي البنك وممثلي وزارة التنمية بزيارة جمعية الاتحاد النسائي في رام الله، والقيام بفعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا لأكثر من 100 مسن، وقد جاءت هذه الرعاية ضمن البرنامج السنوي والخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن رؤية واضحة وراسخة لتوفير الاحتياجات الأساسية لكافة شرائح المجتمع.

من جهته قال السيد محمد البرغوثي المدير الإقليمي للبنك في فلسطين "إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئات المجتمع المختلفة وحرصنا الدائم على تقديم الدعم لمستحقيه، ونسعى من خلال هذه المشاركة الى تقديم يد العون ومشاركة المسنين والترفيه عنهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

بدوره أشاد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله عماد عمران بالدعم المقدّم من بنك الاسكان، وأكد على استمرار برامج الدعم المادي والمعنوي بشكل سنوي لكافة شرائح المجتمع، وأضاف بأنه من المشجّع مشاركة مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تساهم في دعم هذه الجهود، هذا وشكر بنك الإسكان على مساهمته ذات التأثير الإيجابي على المسنين.

ومن الجدير ذكره أن بنك الإسكان شارك بهذه الفعاليات ضمن رؤيته للمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناحي الحياة من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات كالصحة وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام والمسنين ودعم الثقافة وتقديم الاغاثة وغيرها من المجالات.