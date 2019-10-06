البنك الوطني والجامعة العربية الأمريكية يوقعان اتفاقية تمويل منح لطلبة برنامج الدكتوراه في الأعمال

رام الله - وطن: أعلن البنك الوطني والجامعة العربية الأمريكية اليوم عن توقيع اتفاقية تمويل منح دراسية لطلبة برنامج الدكتوراه في الأعمال المشترك مع جامعة انديانا في ولاية بنسلفانيا الامريكية، خلال مؤتمر صحفي أقيم في حرم الجامعة في رام الله، بحضور مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، ومساعد رئيس الجامعة العربية الأمريكية المهندس براء عصفور، اللذان وقعا الاتفاقية، وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية الدكتور يوسف عصفور، وعضو مجلس إدارة البنك السيد سمير زريق، والمستشار الاكاديمي لمجلس الإدارة الأستاذ الدكتور وليد ديب، بالإضافة الى عدد من أعضاء الهيئة الإدارية ومجلس إدارة الطرفين وعدد من الصحفيين.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك الوطني منحتين بما مجموعه 100 ألف دولار أمريكي يتم صرفها على مدار 3 سنوات على شكل منح دراسية مخصصة فقط لطلبة برنامج الدكتوراه في الأعمال والمشترك بين الجامعة العربية الامريكية وجامعة انديانا الأمريكية، مع إعطاء الأفضلية للطالبات الاناث، ويشترط ألا يقل المعدل التراكمي للطلبة المستفيدين من المنح عن 3.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب الحاج حسن عن اعتزازه بالمستوى التعليمي الذي وصلت اليه الجامعات الفلسطينية والتي أصبحت تحظى بتصنيفات على المستوى العالمي، معربا عن فخره بالعلاقة التي تجمع البنك الوطني بالجامعة العربية الأمريكية، ومشيدا بدورها في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي للطلبة الفلسطينيين، وانفرادها بإطلاق برنامج الدكتوراه في إدارة الاعمال والكفيل بتخريج كوادر ذات خبرة وكفاءة في مجال الأعمال، مؤكدا ان هذه الأفواج ستساهم بكل تأكيد في تطوير وتحسين أداء المؤسسات والشركات الوطنية الفلسطينية.

وأضاف الحاج حسن، ان تقديم البنك الوطني التمويل لمنح دراسية لبرنامج الدكتوراه في الأعمال يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك التي يرصد لها سنويا ما يقارب 4% من صافي أرباحه، ليشكل التعليم قطاعا أساسيا يحظى بالحصة الأكبر منها، عازياً ذلك لإيمان البنك بأهمية الاستثمار بتنمية الكادر البشري الفلسطيني، ورفده بكافة ما وصل اليه العلم لما له من أثر مباشر على الارتقاء بمجتمعنا واقتصادنا ككل.

ومن جانبه، أشاد مساعد رئيس الجامعة المهندس عصفور بالاتفاقية، واكد اهمية دعم القطاع الخاص للتعليم العالي خاصة لطلبة التخصصات والبرامج الاكاديمية المتميزة عالميا، بهدف تخريج كفاءات مؤهلة ومزودة بالمهارات اللازمة لسد حاجة سوق العمل والتي من شأنها النهوض بالقطاع الاقتصادي والاداري بشكل خاص، ومختلف مجالات العمل، وبالتالي تحسين مستوى الحياة للمواطن.

واضاف، ان برنامج الدكتوراه في الاعمال الذي تطرحه الجامعة العربية الامريكية بالشراكة مع جامعة انديانا في ولاية بنسلفانيا الامريكية هو الاول من نوعه في فلسطين، وهو برنامج عالمي بامتياز سعت الجامعة جاهدة لطرحه لتمكين الشباب الفلسطيني وتوفير الفرصة امامهم للالتحاق به دون تحمل مشاق السفر والغربة واعباء مادية كبيرة، كون البرنامج يدرسه أكاديميين من جامعتي انديانا والعربية الامريكية في حرم الجامعة في رام الله.

واوضح المهندس عصفور ان تميز اي مجال من مجالات الحياة ناتج عن تحقيق شراكات نموذجية، حيث اثبتت هذه الشراكات جودتها وكفاءتها في بناء الطاقات الفلسطينية لأخذ دورها الفاعل في مؤسسات الوطن، مؤكدا ان الجامعة العربية الامريكية حريصة على بناء الشراكات العلمية المحلية والعالمية بهدف تحقيق اهداف الجامعة التي ترتكز على تعزيز مكانة التعليم العالي ليصل الى المستوى الذي تقدمه الجامعات العالمية من علوم عصرية، وتحقيق نهضة في البحث العلمي كونه مرتكز اساسي في تقدم الشعوب وتطورها.