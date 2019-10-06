الشلة لوطن: تعذيب عربيد بقرار قضائي سابقة خطيرة ونقابة المحامين بصدد تشكيل جبهة قانونيّة لمقاضاة "إسرائيل"

رام الله - وطن : قال عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الاسرى في النقابة، امجد الشلة، لوطن، إن اللجنة تدرس منذ وقت، تشكيل فريق قانوني للبدء بالعمل بالشراكة مع القانونيين والمؤسسات القانونية الفلسطينية والعربية والدولية، لإنشاء جبهة قانونية للدفاع عن الاسرى، في ضوء ما تعرض له الاسير سامر عربيد.

وأكد الشلة أن ما تعرض له عربيد يعد سابقة في القضاء العالمي، حيث ولأول مرة يحدث بالتاريخ أن جهازا امنيا مخابراتيا يحصل على قرار قضائي بضرورة التعذيب تحت مسمى "تحقيق الضرورة".

واضاف الشلة "لقد آن الاوان على نقابة المحامين وكافة القانونيين والمؤسسات القانونية والقضائية، العمل بشكل فعلي وجاد، لتشكيل فريق قانوني"، لافتا الى أن النقابة ستوجه دعوة في المرحلة القادمة لكافة القانونيين والمؤسسات القانونية لوضع اللبنة الاولى والاساسية لاطلاق هذا الفريق.

واضاف الشلة "لقد اصبح لزاما علينا ان يكون هناك خطوات جديدة على الارض لنصرة قضايا الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لانه من المعيب ان تبقى قضية الاسرى تراوح مكانها"، مضيفاً "أن اقل ما يمكن تقديمه للاسرى في المحافل الدولية هو ان ننزع شرعية القضاء الاسرائيلي، والمحاكم الاسرائيلية، وعدم صلاحياتها لمحاكمة الاسير الفلسطيني."

واكد الشلة "نحن كلجنة اسرى في نقابة المحامين مصممون على تشكيل فريق قانوني، ومن اجل ذلك سنقوم بمراسلة اتحاد المحامين العرب، ورابطة الحقوقيين الدوليين، والنقابات الدولية المناصرة للشعب والقضية الفلسطينية للبدء بخطوات على الارض في مواجهة اسرائيل بما يخص قضايا الاسرى والمعتقلين".

ولفت الشلة الى وجود عدد من الملفات التي قد يبدأ الفريق القانوني العمل عليها، وهي ملف الاسرى الاداريين، والاسرى الاطفال والاسيرات، مضيفاً "مصممون على البدء فعليا وعلى الارض، في مواجهة اسرائيل في المحافل الدولية ، او حتى في الدول التي تسمح محاكمها برفع قضايا في هذا الشأن".

ووجه الشلة عبر وطن رسالة الى النقابات والمؤسسات القانونية والحقوقية ازاء ما تعرض له الاسير سامر عربيد من تعذيب في اقبية التحقيق، قائلاً "إن الاسير عربيد تعرض لسابقة خطيرة تسجل لأول مرة في تاريخ القضاء العالمي، باستصدار جهاز أمني مخابراتي لقرار قضائي يجيز له التعذيب"، معتبرا أن ما جرى جريمة بحق العدالة والقضاء الدولي، ومنظمات القضاء الدولية، ومحكمة العدل الدولية.

وحول موقف لجنة الصليب الأحمر، قال الشلة إن دور الصليب الأحمر لم يرتقِ تاريخيا في حماية الأسرى.

وقال الشلة "موقف الصليب الأحمر لم يرتق ليشكل حماية للأسرى وما يقال إنه حيادي تناقضه المبادئ التي انطلق عليها وهي حماية الانسان في النزاعات المسلحة والحروب "وبالتالي اذا كان اسير فلسطيني اعزل يواجه التعذيب الصعب، فالاحرى بالصليب الاحمر وما يستند اليه من مبادئ من ان يتابع قضية الاسير منذ لحظة اعتقاله، وان يذهب للاطمئنان عليه، لكن الصليب الاحمر لم يزر عربيد او يرسل طبيبا له.

واعرب الشلة عن مخاوفه ان الصليب ودوره اصبح فقط لاضفاء الشرعية على المحاكم الاسرائيلية، مضيفا ان اللجنة مطالبة بمراجعة طريقة عملها واهدافها، لان هذا الامر لا يمكن الصمت عليه.

واكد الشلة إن عدم تمكن الصليب الأحمر من توفير الحماية للأسير سامر عربيد، ومن قبله آلاف من الاسرى الفلسطينيين يضع عمل لجنة الصليب على المحك و يضع مصداقيتها على المحك ايضا، وسيصل الفلسطيني بالنهاية الى نتيجة مفادها لا فائدة من وجود الصليب الاحمر الدولي و اخشى ما اخشاه ان يصل الفلسطيني الى نتيجة اكبر مفادها ان الصليب الاحمر الدولي يوفر غطاء قانونيا لاعمال وانتهاكات قوات الامن الاسرائيلية.