4 قتلى بحادثة إطلاق نار في ولاية كانساس الامريكية

وطن: لقيّ أربعة اشخاص مصرعهم اليوم الاحد، وأصيب خمسة آخرون بجروح مختلفة، في حادثة إطلاق نار في ولاية كانساس الأمريكية، وهروب مطلق النار والشرطة تواصل البحث عنه.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، عن مقتل أربعة مواطنين، فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتقلي العلاج، مؤكدين على ان حالتهم الصحية مستقرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية "توماس توماسيك"، في تصريح له،: "تلقينا اتصالاً بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم".

وأضاف المتحدث، بأنه لم يتم القبض على مرتكب الحادث بعد، مشيرًا إلى أن المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردًا واحدًا أو أكثر، فيما تقوم الشرطة بمراقبة محتوى جميع الكاميرات المراقبة في المكان.