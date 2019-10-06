"اقتصاد غزة" تمنع استيراد أو تصنيع السجائر والشيشة الالكترونية

وطن: أصدرت "وزارة الاقتصاد" في قطاع غزة، اليوم الأحد، قرارًا يمنع إدخال واستيراد أو تصنيع "السجائر والشيشة الالكترونية".

وقالت في بيان لها، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم "21" لسنة 2005 وتعديلاته وعلى قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم "6" لسنة 2000.

وبينت أن "القرار جاء كذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وبناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيًا".

وشددت على أنه في حال مخالفة ذلك القرار سيتم مصادرة السجائر والشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.