إتلاف 100 كيلو سمك سام في غزة

وطن: تمكنت الشرطة البحرية في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، من إتلاف 100 كيلو سمك من نوع "أرنب" سام منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، على دفعات متفاوتة وحسب توقيت الضبط.

وأفاد المقدم ماجد قنوع مدير دائرة محافظة غزة، أن الشرطة البحرية بالمحافظة قامت بضبط وتحريز 100 كيلو سمك من نوع أرانب سام، تم ضبطها على فترات مختلفة منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي للعام 2019.

وأشار أنه وبحسب قرار وزارة الزارعة 17/2/ لعام 2016 بمنع اصطياد وبيع سمك الأرانب بكافة أنواعه ، وبناءً على دراسات عديدة تؤكد خطورة تناوله ، قامت الشرطة البحرية بحظر اصطياده نهائياً.

وأوضح المقدم قنوع، أنه في وقت سابق حذرت الشرطة البحرية الصيادين من اصطياد هذه الأنواع وبيعها للمواطنين، مؤكداً أن الشرطة البحرية تقوم بتفقد كمية الأسماك التي تم اصطيادها من بحر غزة بشكل يومي فور خروج الصيادين من البحر.