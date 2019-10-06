10 إصابات في حادث سير غرب طولكرم

وطن: اصيب 10 مواطنين بجراح يوم الأحد في حادث سير إثر تصادم بين مركبتين على الشارع الغربي قرب معبر الطيبة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الدفاع المدني بطولكرم أن 10 مواطنين أصيبوا بجراح، واصفا حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

ودعا السائقين للحيطة والحذر وتجنب السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ والتقيد بشواخص وقواعد السير على الشوارع والطرق، وعمل الصيانة الدورية واللازمة لمركباتهم وتفقد المركبة والمكابح بشكل دوري حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.