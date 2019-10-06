الرئيس: الإسرائيليون أكدوا لنا أنهم مستعدون لمراجعة اتفاق باريس الاقتصادي

رام الله -وطن: قال الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إن "إسرائيل" وافقت مبدئياً على العودة لمناقشة اتفاق باريس الاقتصادي.

وأضاف الرئيس في مستهل اجتماعه بالقيادة في رام الله "أننا مصرون تماما على إجراء الانتخابات في الضفة والقدس وغزة".

وأضاف "شكلنا لجنتين من تنفيذية المنظمة ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات".

وأوضح أن "الاسرائيليون وافقوا على وجود لجنة مالية لبحث كافة القضايا المالية بأثر رجعي"، مُشيرًا إلى أن موقف القيادة الفلسطينية "من موضوع الشهداء والأسرى ثابت ولن نتراجع عنه".

كما أشاد "بصمود الموظفين العموميين خلال الأزمة المالية"، مُثمنًا "تصويت البرلمان الأوروبي لصالح دعم الأونروا".