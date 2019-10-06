أم ناصر أبو حميد لوطن: الاحتلال هدد مجددا بهدم منزلنا.. وسنواصل بناءه رغما عنه

وطن: قالت أم ناصر ابو حميد، مساء الأحد، إن سلطات الاحتلال هددت مجددا بهدم منزل العائلة في مخيم الأمعري، خلال عدة أيام، وذلك بعد الشروع في بنائه.

وقالت أم ناصر لوطن إنها تلقت اتصالا من احد ضباط الاحتلال، يهدد فيها بهدم منزل عائلة ابو حميد من جديد، مطالبا العائلة بالتوجه لمحكمة العدل العليا يوم الأحد القادم، وإلا فإن قرار الهدم سيتم تنفيذه بعد ذلك.

وأضافت أم ناصر "نحن تحديناهم بإعادة بناء المنزل، وإذا أرادوا هدمه فليهدموه".

يأتي ذلك بعد إدانة الأسير إسلام أبو حميد بقتل أحد جنود وحدة المستعربين "دوفدفان" بإلقاء لوح من الرخام على رأسه داخل مخيم الأمعري العام الماضي.

يذكر أن الاحتلال قام بهدم المنزل السابق قبل تسعة أشهر.

وكان الرئيس عباس أعطى تعليماته بإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، عقب عملية هدمه.