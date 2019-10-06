السفير الأمريكي يؤدي صلوات تلمودية عند "قبر راحيل" في بيت لحم

وطن: أدى السفير الاميركي لدى دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، صلوات تلمودية عند قبة راحيل بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وزار فريدمان المكان بحماية كبيرة من جيش الاحتلال، وبحضور مستوطنين متشددين.

يذكر أن السفير الأمريكي، فريدمان، المعروف بتطرفه وانحيازه الأعمى لدولة الاحتلال، قد شارك في شهر يونيو/حزيران الماضي، في حفر نفق تحت قرية سلوان، في القدس المحتلة، كجزء من افتتاح "طريق الحجّاج" لجبل الهيكل المزعوم، الذي نظّمته جمعية "إلعاد" الاستيطانية.