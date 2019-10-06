مخابرات الاحتلال تبعد المقدسي محمد الشلبي عن البلدة القديمة

القدس- وطن: سلّمت مخابرات الاحتلال، اليوم الأحد، الناشط المقدسي محمد الشلبي قرارا يقضي بابعاده عن القدس القديمة.

وأوضح الناشط المقدسي الشلبي أن مخابرات الاحتلال سلمته قرار ابعاده عن القدس القديمة، والموقع من "قائد الجبهة الداخلية / القائد العسكري" ، لتاريخ 23/10/2019 ، والممكن تجديده لمدة 5 أشهر اضافية.

وكانت مخابرات الاحتلال قد سلمت الشلبي نهاية الشهر الماضي قرارا "بنية ابعاده عن البلدة القديمة"، وعليه قدم اعتراضا على ذلك، وحتى اليوم لم يتم البت فيه حتى اليوم.