جيش الاحتلال يقتحم مدينة نابلس وإصابة صحفي برصاصة معدنية

وطن: اقتحمت أكثر من 30 آلية عسكرية للاحتلال، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وأطلقت نيرانها بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة صحفي.

وأفادت مصادر من داخل المدينة، إن الشبان تصدوا للاقتحام بالحجارة وإشعال الإطارات في منطقة شارع عمان ومحيط قبر يوسف، فرد جيش الاحتلال بإطلاق النيران والقنابل الصوتية تجاههم لقتح الطريق، ما أدى إلى إصابة الصحفي معتصم سقف الحيط، بعيار معدني بالبطن، خلال تغطيته للاقتحام.

وبحسب مصادر محلية، فإن اقتحام جيش الاحتلال لشرق نابلس جاء تمهيدا لاقتحام المستوطنين قبر يوسف.