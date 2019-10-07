برشلونة يضرب بالرباعية ويقفز للمركز الثاني

وطن: اكتسح برشلونة ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد الأحد، في الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" ليقفز إلى الوصافة.

وعلى ملعب كامب نو تناوب على تسجيل أهداف البرسا كل من لويس سواريز (27) وأرتورو فيدال (32) وعثمان ديمبيلي (35) وليونيل ميسي (77).

ونجح ميسي في تسجيل أول هدف له هذا الموسم من كرة ثابتة أسكنها بمهارة كبيرة على يسار الحارس.

كما استعاد برشلونة قدرات مهاجمه الأوروغوياني سواريز الذي سجل في آخر ثلاث مباريات للفريق ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الليغا بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيطر الفريق الكاتالوني على مجريات اللقاء، بينما فشل الفريق الزائر في هز الشباك.

كما شهد اللقاء تحقيق الحارس الألماني رقماً قياسياً ببلوغه المباراة رقم 200 بقميص البرسا في جميع المسابقات ليصبح أول حارس مرمى أجنبي يحقق هذا الإنجاز مع برشلونة.

وبهذه النتيجة قفز برشلونة إلى وصافة الليغا بعدما ارتفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد الفريق الأندلسي عند المركز السادس برصيد 13 نقطة.

واستفاد برشلونة من سقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي في وقت سابق اليوم، أمام بلد الوليد ليتراجع إلى المركز الثالث (15 نقطة).