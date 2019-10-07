اصابات في مواجهات بمحيط قبر يوسف

وطن: أصيب خمسة مواطنين، فجر اليوم الاثنين، بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لاداء الصلوات التلمودية لقبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس.

وشهد محيط القبر اندلاع مواجها ما ادى الى اصابة 4 مواطنين من بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الاصابه بالطفيفة.

وكانت قوات جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس قبل دخول 17 حافلة للمستوطنين، تقل اكثر من الف مستوطن اقتحموا قبر يوسف.