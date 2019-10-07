الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة في الضفة.

وفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدتي دورا ودير سامت بمحافظة الخليل، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا، وعرف من أصحابها: كرم محمود عمرو، ومحمد عبد الفتاح مسالمة.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، شابين من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بدر الدين فراس صبح (18 عاماً)، وعبد الله أبو فريح، بعد ان داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب أحمد مصلح كليب من قرية حارس غرب سلفيت، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة عنبتا شرق طولكرم وهم: عمرو خالد فقهاء، ويوسف إسلام أبو ريا، ورضا مجدي عورتاني، بعد أن داهمت منازلهم في البلدة وفتشتها.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مركز "حنظلة" الثقافي في قرية صفا شمال غرب رام الله.

وأقتحمت قوات الاحتلال المركز بعد تحطيم بابه واستولت على أوراق وملفات وبعض محتوياته.

يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت المركز مرتين خلال العامين الأخيرين، كما أنها تعتقل 12 من أعضائه، من بينهم رئيس المركز رشاد كراجة.