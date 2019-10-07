الضابطة الجمركية تضبط 2 كغم حبوب مخدرة في طولكرم

طولكرم- وطن: قالت الضابطة الجمركية إنها ضبطت اليوم الأحد، 2 كغم "مارجوانا" مخدرة في محافظة طولكرم.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة، بأنه وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتردد احد الاشخاص المشتبه بهم الى منطقة جبلية بالقرب من احد ضواحي شمال شرق المدينة، وبناءً عليه توجهت على الفور قوة من الجهاز في محافظة طولكرم، مساء اليوم إلى المكان، وبالتفتيش تم ضبط قرابة 1 كغم مارجوانا مخدرة.

وأوضح البيان أنه تم استدعاء جهة الاختصاص في شرطة مكافحة المخدرات، إلى المكان السابق إذ جرى معاينة وفحص المكان وعثر على كمية أخرى تقدر بـ1 كغم من مادة المارجونا المخدرة، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.