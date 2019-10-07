خالد بطراوي يكتب لوطن: رئيس الوزراء وخالد الكهربجي

كان زميلي المهندس أسامة عمرو قد كتب مقالة بعنوان " الانفكاك والتمكين والطاقة الشمسية" حيث ورد في المقالة أن القوة المحتلة الاسرائيلية قد قررت " ... وقف تزويد الكهرباء في منطقة امتياز شركة كهرباء القدس بسبب تراكم الديون عليها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي تزود الضفة الغربية بأكثر من 98% من حاجتها من الكهرباء".

وغمز المهندس المدني ( مثلي تماما ) المهتم بالطاقة البديلة والمتجددة الى "طنطات" القيادة الفلسطينية المعلنة عن رغبتها " ... بانتشار توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية كترجمة عملية لسياسة الانفكاك والتمكين" حيث تتغنى ( عجبتني هاي تتغنى) " ... جهات الاختصاص في السلطة بثورة استخدام الطاقة الشمسية، مرتكزين بذلك على الانتشار الواسع لاقتناء السخانات الشمسية منذ سبعينيات القرن الماضي، ومتناسين أنه خلال 7 سنوات منذ الإعلان عن استراتيجية الطاقة المتجددة؛ ما زالت فلسطين غير قادرة على النمو في هذا المجال، ولا تتجاوز القدرة الكلية لمجمل ما تم تنفيذه من مشاريع طاقة شمسية 50 ميغا واط ذروة، بالمقارنة مع الأردن التي نشطت في هذا المجال بنفس العام ونفذت حتى الآن أكثر من 1,800 ميغا واط ذروة. وتستدعي هذه المقارنة المحزنة مصارحة مع الذات من الجميع".

وأردف ( برضو عجبتني أردف هاي) زميلي المهندس أسامه عمرو قائلا " وعلى الرغم من الحاجة الماسة لمصادر بديلة للطاقة في سياق مسيرة التمكين والانفكاك عن إسرائيل؛ فإن مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ما زالت في مهدها نتيجة لمجموعة عراقيل ذاتية وتحديات فنية موضوعية، وليس من المتوقع أن نشهد طفرة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالمدى المنظور، إلا إذا أبدت السلطة الفلسطينية التزاما لا رجعة فيه وأظهرت إرادة سياسية وإدارية حقيقية لإحداثها، وألزمت نفسها أولا ومن ثم جميع الشركاء في تمكين هذا القطاع الحيوي ... " .

ودعا إبن جبل الخليل الى " فكفكة الطاقة السلبية في مؤسسات السلطة الفلسطينية وتجنيدها لتكون عاملا إيجابيا مساعدا للاستثمار في القطاع، وعلى رأس ذلك إلزام وزارة المالية بإصدار كفالات سيادية للمستثمرين، ومراجعة سياسة شراء الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، بحيث تعطى الأولوية لشراء الكهرباء المولدة محليا على حساب ما يتم شراؤه من إسرائيل، وإعادة النظر بالرسوم التي يجبيها موزعو الكهرباء مقابل ربط الأنظمة الشمسية على الشبكة، وتخفيض رسوم التخزين على الشبكة (Net Metering) ونقل الطاقة المنتجة (Wheeling) بمقدار النصف، وإصدار أنظمة خاصة بتمكين المستثمرين من بيع الطاقة المنتجة للمستهلكين مباشرة (Pooling) ويا خوفي بعد هذه الدعوة من المهندس أسامه أن " يفكفكوا" زردات رقبته.

أردت في هلوستي هذه أن أهلوس وإيإكم في مكون رئيسي يحكم بالإعدام على الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية في ذلك المكون الذي يسمونه " صافي القياس" المترجم على العبارة الانجليزية (Net Metering).

هناك أيها الأحبة تعليمات منظمة لمشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة الكهرباء (أي شبكة الموزع) تتعلق بنظام صافي القياس تلك التعليمات الصادر بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (04/77/17/م.و/ ر.ح) لعام 2015، حيث تعرف التعايمات "المشروع " على أنه "نظام الطاقة المتجددة الخاضع لتعليمات صافي القياس والذي يقوم المشترك بتركيبه". ومن هنا يتضح أن المشروع " غصب عن أبوه" يجب أن يخضع لصافي القياس وفقا للتعيمات الصادرة عن مجلس الوزراء.

أولا يصطدم المستثمر الذي يريد أن يساهم في "الانفكاك والتمكين" إضافة الى تحقيق العائد المادي أي " الربح" بأول عقبة تضربه على يده تقول له " أيها المشاغب " ممنوع عليك أن تنتج اكثر من 1 ميغا واط ( 1000 كيلو واط ذروة) أنت واحد مشاغب "Naughty".

ثانيا أيها المشاغب الحريص على " الانفكاك والتمكين" إياك ثم إياك أن تنتج طاقة كهربائية أكثر مما تحتاج حيث ورد " يجب أن لا تزيد كمية الطاقة الكهربائية السنوية المنتجة من المشروع عن 100% من متوسط كمية الطاقة الكهربائية السنوية المستهلكة من قبل المشترك". بل ويوضحون لك و" يساعدونك " كيف تحسبها ... " بتجيب " يا إبن الكلب" فواتيرك السنوية .. بتشوف قديش ساحب كهرباء ( الله لا يباركلك) ... تقوم بالقسمة على 1500 .. بيطلع بالضبط كم ميغا واط يجب أن يكون مشروع الطاقة الذي يجب أن تنشئه".

يعني بإختصار ... من دهنو .. قليلو ...

ولكن أيها المشاغب، إذا كنت مشترك جديد مع شركة الكهرباء (الموزع) ولا تعرف كم تستهلك سنويا، فلن يسمح لك أن تقوم بتركيب منشأة طاقة إلا ب 50% من التقديرات التي تفترضها شركة الكهرباء، وبعدها بإمكانك أن تجري توسعة على أن لا تزيد عن 1 ميغا واط.

للأن، أكلت أيها المستشمر المتحمس " للانفكاك والتمكين" ضربتين على يدك، لكن إنتظر لتتلقى الضربة الثالثة، ليس على يدك، بل على قفاك، حيث تقول لك المادة (4) من التعايمات بأن شركة الكهرباء ( الموزع) ستقوم " بإصدار تقرير شهري يبين كمية الطاقة المصدرة من المشروع الى شبكة الموزع والطاقة المستهلكة من الموزع". وهذا إجراء طبيعي وتقول التعليمات أنه " في حالة كانت كمية الطاقة المستهلكة أكبر من كمية الطاقة المصدرة يقوم المشترك شهريا بتسديد قيمة صافي كمية الطاقة الكهربائية المترتبة عليه"، وهذا حق ولا يمكن لأي كان أن " يطعن به".

لكن يأتيك أيها المتحمس " للانفكاك والتمكين" أول " شلوط على قفاك" إذ تقول التعليمات " في حال كانت كمية الطاقة المستهلكة أقل من المصدرة يقوم الموزع بتدوير فائض الطاقة الكهربائية الى حساب الشهر الذي يليه مخصوما منه المقرة ... حسب ملحق قرار التعرفة الصادر عن مجلس الوزراء رقم (03/77/17/م.و/ر.ح) لعام 2015" وهي نسبة 25%. بمعنى أن الموزع سيأخذ منك أيها الساعى " للانفكاك والتمكين" 25% من الطاقة المنتجة شهريا " خاوة" ويحفظ لك 75% من الطاقة المنتجة الفائضة عن حاجتك في ذلك الشهر للشهر الذي يليه، علما بأنه يستوفي أيضا 10% على الأقل رسوم نقل.

ثم يأتيك " يا منفك ومتمكن" الشلوط الجديد، الذي يقول لك حتى الـ (75%) من " اللي محوشينلك إياه " راح ناخذه منك (برضو خاوه) حيث تقول التعليمات " يتم عمل تسوية مالية في نهاية سنة الانتاج للمشروع (1 نيسان – 31 آذار ) بحيث يتم تدوير رصيد الطاقة المصدرة لصالح المشترك خلال سنة إنتاجية واحدة فقط ".

بمعنى في مطلع نيسان كل عام ( لا مش كذبة نيسان) راح تطلع ، أيها المنفك عن الاحتلال الساعي لأن تتمكن " عملا بمقول إتمسكن حتى تتمكن" رح تطلع " ربي كما خلقتني " .. خالص مالص ... سوف يتم تصفير العداد ( Net Metering).

إذا عليك أيها المتحمس للانفكاك والتمكين أن تنتج طاقة فقط بالقدر الذي تحتاجه، وعليك إذا فكرت أن تزرع بندورة مثلا أن تنتج أيضا بالقدر الذي تحتاجه وإن أنتجت أكثر .. كل سحارة تنتجها فهي ليست لك، وإذا كان الانتاج خيار .. فربما نعيد النظر.

من دهنوا قليلو ... حبيبي .. إياك أن تنتج دهنا إضافيا تبيعه أمام سوق الخضار.

المهندس المدني أسامه عمرو ... المهندس المدني خالد بطراوي ... شو بفهمهم بالكهرباء ...

يحكى أن أحدهم قال لجاره ... شوفنا أختك رايحة مع خالد الكهربجي .. فأجاب بحنكته " خالد الكهربجي الحمار شو بفهمو بالكهربا" فأردف جاره " ولك راحت معو هناك ع الغابة " فرد بحنكته أيضا " ... غابة .. كلها شجرتين".

أنت يا أسامه عمرو وأنت يا خالد يا بطراوي ... شو بفهمكم بالكهرباء

صديقي ورفيقي دكتور محمد إشتية، رئيس الوزراء، المهندس أسامه عمرو والكهربجي خالد بطراوي ( اللي بيفهموش بالكهرباء) يقدمون لك معلومة تتعلق بتعليمات صادرة عن مجلس الوزراء فيما مضى بخصوص صافي القياس بخصوص مشاريع الطاقة الشمسية، تعيق عملية التمكين والانفكاك.