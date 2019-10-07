الاحتلال يتهم السلطة بحذف "اتفاقيات السلام" من المناهج التدريسية والتربية ترد عبر وطن

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم الاثنين انه نتيجة لحالة الجمود السياسي، ورفض اسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فأن السلطة الفلسطينية حذفت من كتبها المدرسية كل ما يتعلق بعملية السلام .

واوضحت الصحيفة ان وزارة التربية والتعليم أصلحت على مدار السنوات الثلاث الماضية، جميع الكتب المدرسية من الصف الاول حتى منهاج الثانوية العامة وازالت جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع إسرائيل باستثناء جزء صغير من اتفاقية أوسلو على عكس ما كان مفصلا في الكتب المدرسية القديمة.

واوردت الصحيفة عدة امثلة من ذلك التغيير، منها ان الكتب القديمة تضمنت نص الرسالة التي بعث بها الرئيس الراحل ياسر عرفات في عام 1993 ياسر عرفات الى رئيس وزراء الاحتلال اسحق رابين، وتم فيها عرض مبادئ السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل ، وهو ما لم تتضمنه الكتب الجديدة، اضافة الى ان الاتفاقيات الجديدة بين منظمى التحرير واسرائيل اختفت من الكتب الجديدة مثل اتفاق القاهرة ، ومؤتمر كامب ديفيد بين إيهود باراك وعرفات ، واتفاق الخليل ، وخريطة طريق إدارة بوش، ومحادثات أنابوليس وغيرها. كذلك تمت إزالة محتوى الاجتماعات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في عملية السلام.

وتراقب سلطات الاحتلال المناهج الفلسطينية بشكل كثيف، ولطالما شنت حملة تحريض ضدها خاصة الكتب التاريخية والجغرافية والدينية، وقالت ان المناهج مليئة بالتحريض على العنف والارهاب، في اشارة الى ايات الجهاد ، او عدم الاعتراف باسرائيل في كل مرة يتم فيها ذكرى مدن فلسطين المحتلة كيافا وحيفا وطبريا .

وقال رئيس مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم ثروت زيد لوطن " ان التعديل في المناهج التدريسية يجري بما يتفق مع الرواية الفلسطينية، والمفاهيم القانونية لدولة فلسطين، وبما يؤكد التعددية وقبول الاخر داخل المجتمع الفلسطيني، وما يتفق مع المواثيق والمرجعيات الدولية"، نافيا ما اوردته الصحيفة العبرية قائلاً " لا اذكر شيء محدد تم تغييره، ربما بعض الاخطاء تم تعديلها فقط".

واضاف ان المناهج الفلسطينية ذكرت اتفاق اوسلو، ووعد بلفور، والمراسلات التي تمت بين الرئيس الراحل ياسر عرفات واسحاق رابين، بشكل واضح، وهذا ما يلزم ان يكون في مناهجنا، مضيفاً " من المؤكد ان مناهجنا لن تغطي كافة تفاصيل قضية كبيرة مثل القضية الفلسطينية".

واكد زيد ان نصوص المراسلات بين عرفات ورابين واردة في المنهاج بشكل كامل، وتحديدا في منهاج الصف العاشر، وهذا يدحض ما جاء في تقرير صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وحول ان كانت بعض الاتفاقيات الثنائية قد حذفت من المنهاج، اكد زيد ان المنهاج الفلسطيني ليس كتابا سياسيا، بل هو كتاب مدرسي، وحين نتحدث عن تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر في المناهج ( يبدأ من 1860) من الطبيعي ان تكون هناك تفاصيل دقيقة لم تذكر، لكن الافكار والمحطات الرئيسية موجودة.

واضاف زيد ان الاسرائيليين يريدون ان نتحدث عن دولة اسرائيل في مناهجنا، لكن السؤال هو "اين هي حدود دولة اسرائيل"، مضيفاً " ان الاسرائيليين انفسخم يقولون ارض اسرائيل ولم يذكروا مرة واحدة دولة اسرائيل، وهذا يظهر بشكل واضح في النشيد الوطني الاسرائيلي ".

واكد زيد ان ما تتضمنه المناهج الفلسطينية ما يخدم وينسجم مع روايتنا الفلسطينية، وان التعديلات في المناهج تتم وفق ملاحظات تأتينا من الدراسات التقييمية التي نقوم بها، او التغذية الراجعة من مؤسسات المجتمع المدني، او من خلال ملاحظات مدارسنا ، بالتالي فأن كل تلك الملاحظات يتم الاخذ بها.

واكد زيد ان وزارة التربية والتعليم تعمل بموجب قرار ان عملية التعديل والتطوير واثراء المناهج تجري بشكل مستمر وفق المستجدات والمستحدثات العملية والتربوية، وبما ينسجم مع مبادئ دولة فلسطين التعددية والحزبية والطائفية دون التمييز، وبما ينسجم مع الاسس الديمقراطية وحقوق الانسان، مشرا الى ان التعديلات في المناهج سنوية وباستمرار.

واكد زيد ان منهاج الصف العاشر يتضمن مادة تاريخية، تركز على الوطن فلسطين وليس على كيانات سياسية، فالمنهاج يتحدث عن الوطن فلسطين بحدودها المعروفة.

واشار زيد الى ان المنهاج الدراسي للصف الاول الاساسي حتى الصف الرابع يتحدث عن حقوق الانسان ومفهوم المسؤولية والاحترام واحترام الذات والاخر، ومنهاج الصفين الخامس والسادس يتطرق الى المسؤولية الاجتماعية، ومن الصف السابع حتى التاسع يركز بها على حق المواطن في المشاركة في الحياة السياسية، ومنهاج الصف العاشر على القضية الفلسطينية، اما منهاجي الحادي عشر والثاني عشر يتحدث عن القانون الدولي .

وعن منهاج الصف العاشر للعام الدراسي الجديد، وهل طرأ عليه اي تغيير يذكر، اكد زيد ان المنهاج يطبق منذ سنتين، لكن الاحتلال يعترض على كل شيء يُذكر في مناهجنا، فهو يعترض على كلمة فلسطين، وعلينا كبشر، ومن الطبيعي ان يعترض على كل ما نكتبه، مضيفاً " لا يمكن ان نذكر الاحتلال الا بصفته واسمه، فالاحتلال هو الاحتلال ولا نستطيع ان نقول عنه شيء اخر".

واكد زيد ان منهاج الصف العاشر يركز على جغرافية وتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر، وهو يسرد التدرج التاريخي في فلسطين منذ القرن التاسع عشر، حتى يومنا هذا .

وحول ما خصصه المنهاج من حيز للحديث عن عملية السلام من مجمل المنهاج، اكد زيد ان العمر الزمني لعملية السلام هو جزء بسيط من الفترة التي يغطيها المنهاج، مؤكدا ان الاهمية والاولوية للحديث عن الثورة الفلسطينية، والتدرج الحاصل، وبالتالي فأن اتفاقيات اوسلو لها وجود في المنهاج، لكن هناك ايضا وجود للانتفاضة الفلسطينية الاولى والثانية، ولكل المحطات المهمة كونها جزء من التاريخ.

واضاف لا يمكن ان يتحدث المنهاج فقط عن اتفاقية اوسلو او غيرها، ولذلك نحن نغطي وعد بلفور ونعطيه حقه كحقبة مهمة ومفصلية، وكذلك نحاول تصويب الذاكرة الفلسطينية.

واكد زيد ان التحريض الاسرائيلي على المنهاج ليس قضية تربوية وانما قضية سياسية بامتياز بهدف حصار دولة فلسطين، وتحريض المانحين عليها، وان يتم وصف فلسطين بالارهاب وممارسة خطاب الكراهية، دون المساس بالرواية الاسرائيلية، فالمناهج الاسرائيلية التي تدرس مليئة بالتحريض والعنصرية.

واكد زيد ان المناهج الاسرائيلية التي تُعلم لرياض الاطفال وحتى سن متقدم، تحوي الكثير من تلك العبارات العنصرية فعلى سبيل المثال، في رياض الاطفال يعلموا الاطفال مقولات الحاخام ارائيل "اتدرون لماذا خلق الله الانسان، حتى يكون لائقا لخدمة اليهود الذين اختارهم الله في هذه الدنيا".

واضاف زيد ان المناهج الاسرائيلية تنكر وجودنا وهم يصفونا بالغوغائيين والتخلف وهم ينكرون علينا في المناهج الجديدة وجودنا في كيان افرزته اتفاقية اوسلو، بل يسمونها المناطق المدارة، او منطقة يهودا والسامرة، وبالتالي نحن لم نسيء ليهودي على اساس دينه، بل نحن نقول في مناهجنا الاحتلال الاسرائيلي او الاحتلال الصهيوني.

وقال زيد انهم يريدون منا ان نكتب على الخريطة اسرائيل، لكن هل كان هناك قبل عام 1947 شيء اسمه اسرائيل، وكيف يمكن ان نُضمن مناهجنا شيء لم يكون موجودا بالاصل، وبالتالي نحن تحدثنا عن تاريخ وليس عن كيانات سياسية، وحين يحددوا كيانهم السياسي، ويتوقفوا عن قول ارض اسرائيل، ويتم تحديد كياننا السياسي الفلسطيني ، وقت ذلك نكتب ذلك.