المؤسسة الفلسطينية للتمكين تناقش تمثيل الشباب في دوائر منظمة التحرير

رام الله - وطن: ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحليةREFORM ضمن المسار التعليمي حول شؤون منظمة التحرير بمشاركة د. فيصل العرنكي رئيس دائرة التنمية البشرية في منظمة التحرير الفلسطينية تمثيل الشباب في دوائر المنظمة، وذلك لبحث سبل توفير آليات وصول متساوية تمكن الشباب من الإنخراط في تنظيم سياسات مستجيبة لاحتياجاتهم. وبهدف تعزيز مهارات وقدرات المشاركين على رصد مدى استجابة السياسات العامة لاحتياجاتهم ومراقبة أداء صناع القرار.

وسلط اللقاء الضوء على أهمية المشاركة السياسية للشباب في دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والفرص المتاحة لهم، والبحث في مواطن ضعف ثقة الشباب بالنظام السياسي، وأسباب تراجع دورهم داخل أحزابهم، وسبل تطوير اليات تعزيز مشاركتهم الفاعلة داخل مجتمعاتهم المحلية.

واستهلت مشرفة المسار د. لورد حبش الحديث بأن ثلث المجتمع الفلسطيني هو من الشباب، ويشكل ما نسبته 29.2% من إجمالي عدد السكان، ولا تزال هذه النسبة بعيدة عن واقع مشاركة الشباب في الحياة العامة، وهي ترجمة واضحة لحالة الاقصاء والتهميش التي يعاني منها الشباب في المجتمع الفلسطيني، اذ تصل نسبة مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار أقل من 1%، ويعود ذلك لعدد من العوامل المتشابكة والمعقدة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

وتطرق المشاركون خلال اللقاء الى بعض المعيقات التي تواجههم في الانخراط في عملية صناعة القرار والانخراط في المؤسسات العامة، والفجوة العميقة الموجودة بين مختلف المكونات المجتمعية، وحالة الركود التي تشهدها مختلف المؤسسات التمثيلية نتيجة تعطل العملية الديمقراطية، وكذلك الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وتراجع القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وحالة الضبابية التي تعيشها القضية الفلسطينية، والقدس وصفقة القرن، كما ناقش المجتمعون الشباب واقع حرية الرأي والتعبير، واستحقاق اشراكهم في كافة الأطر التمثيلية الرسمية والحزبية.

وأشار د. عرنكي الى أن زيادة نسبة الشباب في مراكز صنع القرار بشكل عام ومنظمة التحرير بشكل خاص يتطلب من الشباب المشاركة في الحياة السياسية بوعي سواء على المستوى المحلي او الدولي، كي يتمكنوا من اثبات حضورهم ووجودهم، اضافة الى وضرورة تعزيز وعيهم باستمرار من خلال استثمار الوسائل المتاحة وهي " القراءة، والمشاهدة والاستماع"، لتطوير مقاييس خاصة بهم، اضافة الى الانخراط في عملية التنمية كعملية مصيرية تقود الى مشاركة سياسية حقيقية يمثل فيها الشباب وتحديدا المرأة كباقي القطاعات المختلفة من خلال البرامج والفعاليات .

نفذت هذه الجلسة ضمن مشروع "إنهض" الذي ينفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM ، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. ويهدف المشروع إلى تعزيز شراكة الشباب، سيما المرأة، في الحياة السياسية والإجتماعية، والنهوض بواقع شراكتهم في مستويات صناعة القرار. حيث يعمل المشروع على تمكين الشباب والنساء من تحليل علاقات القوة بين مختلف المكونات المجتمعية، وذلك من خلال بناء قدراتهم على كتابة أوراق سياساتية، وزيادة معرفتهم في مختلف القضايا الإجتماعية والسياسية. كما ويهدف المشروع إلى إشراك المجموعات المستهدفة في عمليات إصلاح السياسات العامة لغرض زيادة استجابتها لاحتياجاتهم، من خلال تمكينهم من تيسير جلسات النقاش العامة وتعزيز قدراتهم على مناقشة التحديات التي تعيق مشاركتهم في العمليات الديمقراطية، بما يفضي إلى تأسيس شراكة حقيقية بين الجمهور والأطر الحاكمية.