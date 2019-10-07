استشهاد الشاب فادي حجازي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال غزة

وطن: أعلن، اليوم الإثنين، عن استشهاد الشاب فادي أسامة رمضان حجازي (21 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدة أشهر شرق بلدة جباليا، شمال القطاع.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، باستشهاد الشاب حجازي متأثراً بجروحه الخطيرة التي كان أصيب بها في شباط/فبراير الماضي لدى مشاركته في مسيرة سلمية شرق جباليا.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية الاسبوعي، التي تنطلق كل يوم جمعة بالمناطق الحدودية شرق القطاع، بإطلاق الرصاص الحي صوبهم والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.