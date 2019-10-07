سلفيت: الاحتلال يجرف 4 دونمات ويقتلع 210 من أشجار العنب واللوزيات في فرخة

وطن: جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة دونمات زراعية من أراضي المواطنين في قرية فرخة جنوب غرب سلفيت، واقتلعت 210 من أشجار العنب واللوزيات.

وقال رئيس مجلس فرخة طلال الشريف، إن آليات الاحتلال جرفت 4 دونمات من أراضي المواطنين في القرية، ما أدى إلى اقتلاع 160 شجرة عنب، و50 شجرة لوزيات من المنطقة المسماة "الباطن" شمالا، وتعود ملكيتها لكل من: حسن عبدالله حجاج، وخالد حسن حجاج، وعامر سليم.

بدوره، أوضح منسق الاغاثة الزراعية في محافظة سلفيت بكر حماد، أن المنطقة كانت قاحلة وتم استصلاحها بمشروع مقدم من وزارة الزراعة، وشق طريق زراعية على حساب المواطنين.