المنظمات الاهلية : اقتحام مشفى المطلع استهداف للمؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية في بيان صحفي وصل وطن نسخة منه اقدام قوات الاحتلال على اقتحام مشفى المطلع "اوغستا فكتوريا" في مدينة القدس المحتلة، وقيام الجنود برفقة كلب بوليسي، وافراد من اجهزة امن الاحتلال باقتحام قسم السرطان بالمشفى فجرا بالجريمة البشعة والعمل غير الاخلاقي .

واعتبرت الشبكة في بيانها هذا ما جرى بانه اعتداء يستهدف المؤسسات الفلسطينية لا سيما القطاع الصحي والمؤسسات الخدماتية، والجمعيات الخيرية في المدينة بهدف تضيق الخناق عليها لاجبارها على الرحيل بضوء اخضر ودعم مباشرمن حكومة الاحتلال التي تدلل عليها تصريحات ما يسمى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان الذي يتفنن في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، واستهداف المؤسسات الصحية والمجتمعية فيها.

ودعت الشبكة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتحرك الفوري والجاد لحماية عمل المؤسسات المقدسية، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها في القدس المحتلة، بما فيها استهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية، ووقف سياسة فرض الامر الواقع فيها، وحذرت الشبكة من تصاعد وتيرة الاقتحامات والنوايا التي تبيتها دولة الاحتلال خصوصا تحت ذريعة ما يسمى الاعياد اليهودية، وزيادة فرض الاجراءات العنصرية في الوقت الذي تشرع فيه القوانين الهادفة لتفريغ المدينة من سكانها .

واكدت الشبكة في بيانها ان القطاع الصحي في الشبكة سيعمل مع كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة لفضح هذه الجريمة الجديدة للاحتلال في مشفى المطلع امس، ومطالبة المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية عمل المشافي والمؤسسات في القدس ووقف التغول الاحتلالي تجاهها بشكل فوري، واسماع صوتها ازاء ما يجري في اطار مخطط استيطاني واضح يسعى لاقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه .