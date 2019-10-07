وسط قيود مشددة.. 117 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 117 مستوطنًا من بينهم 45 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، وتصدى لهم حراس الأقصى.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للأقصى، وتفتش حقائب الشبان والنساء وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.