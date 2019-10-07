أهالي حي "خروبة" في جنين يشتكون عبر وطن من سوء المواصلات العامة

جنين- وطن- محمد عتيق: يعتبر حي "خروبة" من أزهر الأحياء في مدينة جنين وأجملها، يتربع على تلة صغيرة وسط سهل مرج بن عامر، ويفصل المدينة عن قرى شمال مدينة جنين، إلّا أن أهالي الحي يناشدون بتوفير أبسط حقوقهم.

بعض كيلو مترات تفصل حي خروبة عن مركز المدينة، إلا أن أهالي الحي يعانون حتى وصولهم لمركز المدينة، من خلال انتظارهم الطويل للمركبات العامة، تحت أشعة الشمس صيفا أو المطر شتاء، لعدم تواجد مظلات مخصصة للانتظار.

يتحدث المواطن لؤي بدوي لـوطن: "أبسط شيء هو إيجاد المقاعد، بسبب معاناة كبار السن من الوقوف في الشارع، كبيرة، ولا بد من توفير مظلات تقي حر الشمس ومطر الشتاء".

ويقول المواطن محمد دلبح لـوطن: "حي خروبة يحتوي على مظلة واحدة في منطقة غير حيوية، ووجود المظلات يسهّل على الناس وعلى سائقي السيارات العامة".

ويشتكي المواطنون أيضا من عدم وصول سيارات المواصلات العامة لكافة الشوارع والمناطق في حي خروبة، وهو حي كبير نوعا ما، ويضيف دلبح: "وضع المواصلات العامة سيىء جدا، حيث أن السيارات لا تمر من كافة الشوارع، ما يضطر الناس إلى الذهاب لمنطقة جامع خروبة، ويمشون مسافات طويلة للوصول اليها".

ومن جهة أخرى، فإن عدم وصول المركبات العمومية لكافة المناطق، دفع المواطنين لاستخدام المواصلات الخاصة، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يعيشون أساسا ظروفا اقتصادية صعبة.

وفي السياق، قالت المواطنة منال فزع، لـوطن إنها عزفت عن استخدام المواصلات العامة بسبب عدم وصولها منطقة سكناها، واقتصارها فقط على المكان الرئيسي لتواجد السيارات العامة، بعيدا عن بيتها، ما اضطرها لاستخدام المواصلات الخاصة بتكلفة أعلى.

وأضافت فزع: "أصبحت شوارع حي خروبة فارغة، لأن غالبية المواطنين عزفوا عن انتظار المواصلات العامة، وأصبحوا يستقلون المواصلات الخاصة".

اللافت أن المظلات لم تكن مطلب المواطنين فحسب في تلك المنطقة، بل مطلب سائقي سيارات المواصلات العامة أيضا حتى يسهل عليهم نقل المواطنين.

ويتحدث السائق فايق ياسين لـوطن: "وجود مظلات يسهّل على المواطنين الكثير، كما هو الحال لدينا، حيث يكون هناك نقاط محددة لتجمع المواطنين بدل أن نتجول في كل الحي لجمع الركاب.