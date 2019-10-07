آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر غدًا سيكون للحافلات الخامسة والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف (10/2).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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