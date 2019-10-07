براك يستقبل القنصل الإيطالي العام في القدس ويبحث معه التعاون المشترك

وطن: إستقبل رئيس هيئة مكافحة المستشار الدكتور احمد براك في مكتبه بمقر الهيئة، يوم الإثنين 7 تشرين الأول 2019، القنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، وبحث معه سبل فتح آفاق التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وقال الدكتور براك خلال اللقاء أن الهيئة حريصة على تعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد عربيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أهمية فتح آفاق التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الهيئة ومؤسسات مكافحة الفساد في إيطاليا.

ووجه الدكتور براك دعوة لسيكولولفتيش للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة بعنوان " نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الاول 2019، كما وجه دعوة مماثلة للهيئات والمؤسسات الإيطالية العاملة في مجال مكافحة الفساد، حيث أكد براك على أن الهيئة تحرص على توسيع المشاركة العربية والدولية في المؤتمر، كونه يعتبر الأول من نوعه فلسطينيا.

وإستعرض الدكتور براك آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وأبرز التحديات التي تواجهها، موضحا أبرز أنشطتها المستقبلية وخططها لتطوير عملها وكادرها الوظيفي.

بدوره أشاد سيكولولفتيش بعمل الهيئة وإنجازاتها، معربا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى إستعداده للتعاون مع الهيئة مؤكدا بانه سيعمل جاهدا على فتح آفاق التعاون بين هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد في إيطاليا.