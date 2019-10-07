الاحتلال يحكم على الأسير محمد أبو الرُب بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف

وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات ونصف بحق الأسير محمد لطفي أبو الرُب (35 عاماً) من بلدة قباطية جنوب جنين، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف شيكل، وهو معتقل منذ عامين .

مكتب "إعلام الأسرى" أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة "أبو الرُب" في بلدة قباطية بتاريخ 24/10/2017 قامت بتحطيم محتوياته بحجة البحث عن أغراض ممنوعه، وقبل أن تغادر اعتقلت الشاب "محمد" ونقلته إلى التحقيق في مركز "الجلمة " والذى استمر معه لأكثر من شهرين .

وأضاف بأن مخابرات الاحتلال وجهت له تهمه الإنتماء إلى تنظيم محظور، والتخطيط لارتكاب أعمال مقاومة ضد الاحتلال، من بينها عمليات إطلاق نار، وأجلت محكمة الاحتلال محاكمته 21 مرة قبل أن تصدر بالأمس بحقه حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف أمضى منها عامين حتى الآن .