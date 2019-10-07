رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس .. من وكيل "تنوفا" الى مشاركة الاحتلال بافتتاح خط مياه

رام الله- وطن: في الوقت الذي يناضل فيه الفلسطينيون لمنع التطبيع عربيا، تأتي صور نقولا خميس رئيس بلدية بيت جالا و وكيل منتجات شركة تنوفا الإسرائيلية الذي اصر في وقت سابق من خلال مقابلة اجرتها معه وكالة وطن قبل نحو العام، على أن عمله كوكيل لها لا يخالف القانون الفلسطيني، تأتي صوره اليوم وهو برفقة قائد ما يسمى "مكتب التنسيق والارتباط" التابع للاحتلال في بيت لحم، في افتتاح خط ناقل للمياه في بيت جالا.

ربما يكون خميس محقا في عدم مخالفته للقوانين الفلسطينية بعمله مع شركة "تنوفا"، ولكن هل كانت فرقة هاتاري الايسلندية تعلم بهذه القوانين عندما رفعت العلم الفلسطيني خلال مسابقة يوروفجين؟.

بعد انتشار صور خميس مع قائد ما يسمى "مكتب التنسيق والارتباط" التابع للاحتلال في بيت لحم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شكلت على الفور وزارة الحكم المحلي لجنة تحقيق في الامر وستباشر عملها بشكلٍ مباشر، غداً أو بعد غد على أبعد تقدير.

مدير عام الحكم المحلي في بيت لحم شكري ردايدة، اكد أن هناك تعليمات واضحة من الحكومة الفلسطينية، ووزارة الحكم المحلي، لكافة رؤساء الهيئات المحلية، بعدم التواصل مع الجانب الإسرائيلي الا من خلال جهة الاختصاص وهي الشؤون المدنية الفلسطينية.

واعتبر ردايدة أن ما قام به رئيس بلدية بيت جالا مخالَفة لتلك التعليمات.

لمشاهدة مقابلة رئيس بلدية بيت جالا مع وكالة وطن قبل عام والتي قال فيها انه وكيل شركة "تنوفا" الاسرائيلية (اضغط هنا).