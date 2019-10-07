اعتصام تضامني مع الأسيرة هبة اللبدي في عمان

وطن: شاركت شخصيات وطنية وحزبية وبرلمانية أردنية، مساء اليوم الاثنين، في عمان، اعتصام تضامني مع الأسيرة هبة اللبدي.

ودعا المشاركون خلال الاعتصام الذي دعت له اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال أمام منزل والد الأسيرة اللبدي المضربة عن الطعام، إلى التحرك الفوري وعلى كافة المستويات للإفراج عن الأسرى .

وأكد المشاركون رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري، ونددوا بالجريمة التي تتعرض لها الأسيرة اللبدي، من تعذيب جسدي ونفسي، إضافة إلى الاعتقال الإداري الذي تطبقه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين المخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية المعمول بها، وقد يرقى لكونه جريمة حرب.

وحمل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة اللبدي، وكافة الأسرى المضربين عن الطعام.

وكانت "الخارجية الأردنية" استدعت القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز أردنيين وهما هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

وطالبت الوزارة بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.