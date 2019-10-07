فيديو| مسيرة "غضب" امام منزل عائلة ابو حميد بعد اعلان الاحتلال نيته هدمه مجددا

وطن: خرجت مسيرة "غاضبة"، مساء اليوم الاثنين، لمنزل عائلة ابو حميد في مخيم الامعري في رام الله بعد اعلان الاحتلال عن نيته هدم منزلها للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت ام ناصر ابو حميد قد قالت في وقت سابق لوطن إنها تلقت اتصالا من احد ضباط الاحتلال، يهددها بهدم منزل عائلة ابو حميد من جديد، مطالبا العائلة بالتوجه لمحكمة العدل العليا يوم الأحد القادم، وإلا فإن قرار الهدم سيتم تنفيذه بعد ذلك.

يأتي ذلك بعد إدانة الأسير إسلام أبو حميد بقتل أحد جنود وحدة المستعربين "دوفدفان" بإلقاء لوح من الرخام على رأسه داخل مخيم الأمعري العام الماضي.

يذكر أن الاحتلال قام بهدم المنزل قبل تسعة أشهر.