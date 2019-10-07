محكمة الاحتلال العليا تمنع محامي الأسير العربيد من مقابلته

وطن: رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الإثنين، التماس محامي الدفاع عن الأسير سامر العربيد (44 عاما)، الذي طلب السماح له بالالتقاء بالأسير.

وبعد مداولات حضرها ممثلو أجهزة الاحتلال الأمنية فقط، ادعى قضاة المحكمة في قرارهم إن منع التقاء الأسير العربيد بالمحامين لا يزال "ضروريا لأمن المنطقة"، وأن "المواد التي عرضت أمامهم تؤكد ذلك".

يشار إلى أن الأسير العربيد، في وضع صحي خطير في المستشفى في أعقاب تعرضه لتحقيقات قاسية وتعذيب من قبل جهاز "الشاباك"، حيث تم تمديد اعتقاله حتى الثلاثاء من الأسبوع القادم، وفي حال طرأ تحسن على صحته، فسوف يناقش تمديد اعتقاله بحضوره بعد ثلاثة أيام.

وكتب القضاة في قرارهم أن منع الأسير من التقاء محاميه بدأ منذ لحظة اعتقاله، وأنه بسبب وضعه الصحي سمح لزوجته ومحاميه بزيارته بينما كان فاقدا للوعي. وأضافوا أنه "الآن، وبعد أن استعاد قدرته على الاتصال، تقرر منعه مجددا من الالتقاء بمحاميه".

وادعى القضاة أيضا أنه تم تحويله للمستشفى بسبب "شبهات بنوبة قلبية، وتبين أنه يعاني من فشل كلوي خطير"، رغم أنه اعتقل وهو بحالة صحية جيدة.

وأكد محامو العربيد، من مؤسسة "الضمير" أنهم لا يعرفون شيئا عن وضعه، وأنه بسبب ادعاء ممثل النيابة العامة الإسرائيلية أمام المحكمة أنه تجري محاولات لإيقاظه، فمن المحتمل أنه لا يزال في غير وعيه.

وكان محامو العربيد قد طلبوا، الأسبوع الماضي، الإفراج عنه بسبب وضعه الصحي، كما طلبوا الاطلاع على حالته، إلا أن قاضية المحكمة العسكرية الإسرائيلية، ميراف هيرشكوفيتش، قررت إبقاءه رهن الاعتقال، نظرا "لخطورته الواضحة التي تلزم بإبقائه في المعتقل".

وسبق أن صرح مصدر وصف بأنه "مطلع على التفاصيل" أن الشاباك حصل على مصادقة قضائية تخوله التحقيق مع العربيد بوسائل غير عادية، وتعرض للضرب خلال التحقيق، وتم نقله إلى المستشفى في حالة الخطر الشديد.

يذكر أن نحو 20 طبيبا من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" كانوا قد وقعوا، الأسبوع الماضي على رسالة موجهة إلى مستشفى "هداسا" يطالبون فيها بعدم إخراج الأسير العربيد من المستشفى وعدم تسليمه للشاباك خشية تعرضه للتعذيب مجددا.

(عرب 48)