تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير توفيق أبو عرقوب

وطن: جددت محكمة عوفر العسكرية قرار الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله توفيق عمر توفيق أبو عرقوب (25 عاماً)، وذلك لمدة 3 شهور.

وافاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات خاصة للاحتلال اقتحمت بتاريخ 26/3/2019 جامعة بيرزيت وتوجهوا لمجلس الطلبة واحتجزوا الحراس، ثم دخلوا إلى غرفة بجانب مجلس طلبة الجامعة، حيث كان بعض الطلبة نائمين فيها وتم اعتقالهم، بينهم "أبو عرقوب".

وأوضح بأن محكمة الاحتلال وبتعليمات من المخابرات أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 3 شهور، وحين قاربت على الإنتهاء جددت له لمرة ثانية لثلاثة أخرى، ثم بالأمس جددت له لمرة ثالثة لثلاثة أشهر جديدة .

يشار إلى أن " أبوعرقوب " عضو سابق في مجلس طلاب جامعة بيرزيت، وتولى منصب منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة، وهو أسير محرر كان اعتقل لدى الاحتلال مرتين الأولى لمدة 8 شهور، والثانية في فبراير من العام 2017 ، وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 14 شهراً أمضاها وتحرر في نيسان من العام الماضي .