المستشار براك: حريصون على أوسع مشاركة دولية في مؤتمرنا المقبل



وطن: اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك، مواصلة طواقم هيئة مكافحة الفساد على اتمام التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي " نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة" الذي سيتم عقده بتاريخ 9-11/12/ 2019 ، مشيرا الى حرص الهيئة على توسيع المشاركة العربية والدولية في هذا المؤتمر كونه يعتبر الاول من نوعه الذي تنظمه الهيئة في دولة فلسطين.

وقال د. براك خلال استقباله في مكتبه بمقر الهيئة، وفدا دنماركيا برئاسة مديرة التعاون في الممثلية الدنماركية، سيليي ميشايلسين:" هيئة مكافحة الفساد حريصة على ممارسة الانفتاح على كافة الاطراف المحلية والعربية والدولية انطلاقا من ايمانها بالشراكة المهنية والمسؤولية الجماعية في مواجهة مخاطر الفساد"، مؤكدا في الاطار ذاته استعداد الهيئة على التعاون مع المؤسسات الدنماركية العاملة في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وسلم براك ميشايلسين دعوة رسمية من الهيئة لممثل الدنمارك لدى السلطة الوطنية لحضور مؤتمر الهيئة في رام الله، كما سلم مديرة التعاون في الممثلية الدنماركية دعوة مماثلة في اطار خطوات هيئة مكافحة الفساد لتعظيم الحشد الدولي للمشاركة والحضور لهذا المؤتمر الذي تعول عليه الهيئة في احداث نقلة نوعية وانطلاقة جديدة في عملها خلال السنوات المقبلة.

وعبرت ميشايلسين عن سعادتها بعقد هذا اللقاء المهم كونه اتاح الفرصة لاستعراض برامج وانشطة الممثلية الدنماركية في فلسطين، والاطلاع على عمل الهيئة وإنجازاتها، وابدت استعدادها المشترك مع تقديم شكرها على هذه الدعوة لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة.