اتلاف 60 مركبة غير قانونية والقبض على 11 مطلوبا للعدالة في ضواحي القدس

وطن:اتلفت الشرطة، اليوم الاثنين، 60 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 11 مطلوب للعدالة وذلك خلال نشاط أمني ومروري في بلدتي العيزرية وابو ديس.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن شرطة ضواحي القدس تساندها قوة من الشرطة الخاصة الوحدة المركزية وشرطة الحراسات والاجهزة الامنية المختلفة نفذت نشاطا أمنيا مرويا بدأ فجرا وانتهى مساء اليوم في بلدتي العيزرية وابو ديس بهدف ضبط المركبات غير القانونية وفرض سيادة القانون وإزالة التعديات، وتمكنت القوة من ضبط 60 مركبة غير قانونية تم اتلافها ميدانيا، والقبض على 11 شخص مطلوبين للعدالة بتهم جنائية وأمنية وحررت شرطة المرور 20 مخالفة مرورية معظمها قيادة مركبة غير مسجلة رسميا في الدوائر الفلسطينية وقيادة المركبة بعكس السير كما وحجزت مركبتين اداريا.

من جانبه أكد العقيد فواز طالب مدير شرطة ضواحي القدس بان الشرطة ستواصل النشاطات المرورية والامنية في مختلف مناطق ضواحي القدس لفرض سيادة القانون والقضاء على كافة المظاهر السلبية واشكال الفلتان الامني والتعديات على أمن وممتلكات المواطنين.