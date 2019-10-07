البرغوثي يشرح لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة خطورة الأوضاع في فلسطين

وطن: التقى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في مكتبه، اليوم الاثنين، بالسيدة روز ماري دي كارلو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ونيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام والوفد المرافق لهما.

وشرح البرغوثي للسيدة دي كارلو خطورة إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة و التي تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، و ما يتكرس على أرض الواقع من منظومة أبرتهايد و تمييز عنصري، وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه في التصدي للإجراءات و الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وعرض البرغوثي بالتفصيل خطورة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، وآثار الحصار المستمر عليه منذ سنوات، والدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة خاصة في القدس، وما يسمى بمناطق ج، وكافة المناطق المهددة بالاستيطان.

وناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية والسياسية وأهمية إجراء الانتخابات الديمقراطية في فلسطين بحيث تشمل القدس والضفة والقطاع ، ووسائل ضمان نجاحها و نزاهتها والدور الهام لمؤسسات الأمم المتحدة في رعايتها.