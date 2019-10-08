آلاف المستوطنين يقتحمون باحة البراق لأداء طقوس تلمودية

وطن: اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة، باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لأداء طقوس وشعائر تلمودية لمناسبة عيد "الغفران" اليهودي، وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية تنقل المقدسيين.

ومن المتوقع أن يصل عدد المقتحمين صباح اليوم إلى 100,000 مستوطن، برئاسة كبار الحاخامات .

وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية، اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى ومحيطه، وإغلاقا الشوارع والطرقات في البلدة القديمة، وتكثيفا للتواجد العسكري في الطرق المؤدية إلى حائط البراق ومحيطه، إلى جانب رصد ومراقبة حركة المقدسيين.

من جانبها، دعت اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى امس إلى شد الرحال للاقصى للدفاع عنه في وجه المستوطنين، خلال الأعياد اليهودية التي تمتد ليومين.