قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد أشرف نعالوة

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وفتشته تفتيشا دقيقا قبل تصويره.

وقال الأسير المحرر غسان مهداوي خال الشهيد أشرف ، إن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر الأولى المنزل بعد محاصرته، وخلع أبوابه، وشرعت بتصويره بالكامل، مشيرا إلى أن المنزل يتكون من ثلاثة طوابق، تعرض فيه طابقا التسوية والأول للهدم بجرافات الاحتلال في السابع عشر من كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، فيما أبقت على الطابق الثاني الذي تعود ملكيته للأسير أمجد نعالوة شقيق الشهيد أشرف.

وخلال عملية الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في المنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتتهم إسرائيل الشهيد نعالوة بقتل مستوطنين في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ليتم بعدها مطاردة الشهيد أشرف مدة شهرين قبل اغتياله في 13 كانون أول/ ديسمبر 2018 خلال عملية عسكرية خاصة في مخيم عسكر للاجئين شرقي مدينة نابلس.

وأضاف مهداوي، أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال شقيق ووالدة الشهيد أشرف، والذي كان من المفترض الإفراج عنه بعد قضاء محكوميته البالغة عاما واحدا، فجاء قرار محكمة الاستئناف الإسرائيلية، بمضاعفة حكمه عاما آخر، وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل أو قضاء 6 شهور في السجن، وتم نقله بشكل تعسفي إلى سجن جلبوع، في الوقت الذي تم إبلاغ العائلة من قبل الاحتلال بتحديد يوم 29 من الشهر الجاري موعدا لمحكمة والدة الشهيد أشرف التي تكمل عامها الأول في سجون الاحتلال في السادس عشر من الشهر ذاته وتقبع في سجن الدامون.

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