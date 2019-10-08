الخليل .. طفل يتوجه للمدرسة مع رفاقه بمركبة والده غير القانونية

وطن: أصيبت طفلة 3 سنوات من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل صباح اليوم الثلاثاء باصابات وصفت بالخطيرة في حادث سير ذاتي وقع بالبلدة صباح اليوم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان طفلا في الحادية عشر من عمره قام بقيادة مركبة والده غير القانونية متوجهآ إلى المدرسة وبرفقته اصدقائه الاطفال و شقيقتيه واثناء عودته وقع حادث سير انقلاب ذاتي للمركبة مما أدى لاصابة شقيقته البالغه من العمر 3 سنوات بجروح وصفت بالخطيرة نُقلت على اثرها لمشفى الميزان بالخليل.

وبين ارزيقات بان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث.

وناشد ارزيقات كافة اولياء الامور بعدم استخدام المركبات غير القانونية وضرورة منع ابنائهم من قيادتها لما تشكله من خطورة حقيقية على حياتهم وخاصة الاطفال منهم .