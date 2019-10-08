اشتية يؤكد استلام 1.5 مليار شيكل من دولة الاحتلال

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية تسلم مبلغ 1.5 مليار شيكل من الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى مناقشة كل الاستحقاقات المالية الفلسطينية المحتجزة.

ولفت رئيس الحكومة في مستهل الجلسة الأسبوعية، إلى أن ديون البنوك على الحكومة بلغت 480 مليون دولار.

وفي موضوع آخر، دعا اشتية حركة حماس إلى التقاط فرصة الدعوة لعقد انتخابات عامة، مشيراً إلى دعوة وزارة التربية والتعليم لإعداد المحطات الانتخابية، والطلب من الشرطة تجهيز القضايا الفنية للانتخابات.

وبين اشتية أن وفداً من 11 وزيراً سيزور مصر اليوم لنقاش قضايا مشتركة، وقال إن جدول الأعمال يشمل قضايا اقتصادية وزراعية وتجارية وتعليم والحجاج واتصالات وكهرباء ومالية وقضايا قنصلية وجمارك.

كما أعلن رئيس الوزراء عن انطلاق عملية مراجعة شاملة لأداء الحكومة، تشمل خطة التنمية وأداء الوزارات والعلاقة مع المواطنين والقطاعين الخاص والمدني، وبرنامج تعزيز صمود المواطنين وتمكين المرأة والشباب والانفكاك عن الاحتلال.