الحكومة: اجهزة حماس تعتقل أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في غزة

وطن: قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن أجهزة "حماس" اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية.

وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن الاجراء الذي قامت به "حماس" المدان يشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.

وأشار إلى أن تحديث البيانات جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وانصافهم.

وأوضح أنه تم احتجاز 4 من أعضاء لجنة تحديث البيانات وهم: رشيد شعث من وزارة الداخلية، ومعين عبد السلام من ديوان موظفين، ومحمد شهاب من الشؤون الادارية لوزارة المالية، وخالد نصر من موازنة وزارة المالية.

وطالبت وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة.

وأكدت المالية أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقا لتوجهات مجلس الوزراء، ويهدف الى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام.

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