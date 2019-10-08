الحكومة: جاري الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا

رام الله - وطن: اعلنت الحكومة ان العمل يجري من اجل الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا.

وصرفت الحكومة بداية الشهر الجاري 60% من راتب شهر ايلول، وبقية مستحقات راتب شهر اذار الماضي.

وبدأت الازمة المالية التي تعاني من السلطة الفلسطينية بالانفراج بعد موافقتها على استلام اموال المقاصة من اسرائيل، بعد 8 شهور من رفض استلامها بسبب اقتطاع اسرائيل لـ 42 مليون شيقل شهريا، هي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب للاسرى وعائلات الشهداء.

يتبع