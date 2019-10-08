المشروبات الوطنية والطيف تشاركان بجناح مميز في معرض (غذاؤنا) في البيرة

وطن: شهد جناح شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي والطيف إقبالا مميزا من المواطنين، وذلك ضمن معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية (غذاؤنا 2019)، الذي افتتح أمس في قاعات منتزه بلدية البيرة ويستمر حتى يوم غد، تحت شعار "اشترِ منتج بلدك بتشغّل ولدك".

وتوفر الشركة في جناحها منتجاتها المميزة من المشروبات الغازية والعصائر والمياه، بالإضافة إلى منتجات الألبان والغذاء من (كانديا) والتي يتم إنتاجها بواسطة شركة الطيف التابعة للمشروبات الوطنية.

وقال عماد الهندي المدير العام للشركة إن هذا المعرض يعد من أهم المعارض التخصصية بالصناعات الغذائية الوطنية في فلسطين، مضيفا أن الشركة تحرص على المشاركة بشكل مستمر وسنوي بالمعرض وذلك بهدف تعزيز فكرة دعم المنتج الوطني الفلسطيني، وغرس قيمها لدى المواطنين لما لها من أثر مباشر في تمكين وتقوية دعائم الاقتصاد الوطني.

وشكر الهندي اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية ممثلة بمديرها العام السيد بسام أبو غليون على تنظيم المعرض، مشيدا بحسن التنظيم والترتيب وما يشهده من حضور مميز من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية، بالإضافة إلى المصانع والشركات المنتجة للصناعات الغذائية في فلسطين.

وأضاف الهندي: "يشكل هذا المعرض فرصة حقيقية للمستهلك من أجل التعرف على أهم الصناعات الوطنية وما تشهده من تطور مستمر ما يعزز من ثقته بالمنتج الوطني لتكون له حصة الأسد في الأسواق المحلية"، موضحا أن شركة المشروبات الوطنية تواصل مواكبتها وتطبيقها لأهم المعايير والمواصفات الدولية في الجودة والسلامة المهنية والعامة، وذلك في كافة مصانعها المجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات ويعمل بها طواقم بشرية ذات كفاءة عالية.

ونوّه الهندي إلى توفر منتجات الألبان والغذاء من شركة كانديا الفرنسية التي باشرت شركة الطيف بإنتاجها بامتياز حصري منذ مطلع العام الجاري، والتي تحظى بإقبال كبير من المواطنين نظرا لجودتها العالمية، مضيفا أن صناعات (كانديا) الغذائية من الحليب والألبان والاجبان المتنوعة، حيث انضمت إلى سلة المنتجات عالية الجودة التي توفرها المشروبات الوطنية للمستهلك من (كوكاكولا وسبرايت وفانتا) بالإضافة إلى عصائر (كابي) ومياه الشرب المعدنية من (أروى وجريكو)، إلى جانب منتجات (راني وبربيكان) سعودية المنشأ، والتي حصلت الشركة على وكالة حصرية لتوزيعها في أسواقنا المحلية.