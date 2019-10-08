الإغاثة الزراعية تعقد ورشة عمل بعنوان: "تقييم المساقات التدريبية الزراعية المحدثة باستخدام منهاج المهام المركبة"

وطن: عقدت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام ورشة عمل بعنوان "تقييم المساقات التدريبية الزراعية المحدثة باستخدام منهاج المهام المركبة".

شارك في الورشة فاعليين في مجال التعليم والتدريب الزراعي من الوزارات والمؤسسات كوزارة الزراعة، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية UCAS، جامعة الازهر، مدرسة هاني نعيم الزراعية بيت حانون، الإغاثة الزراعية وبالإضافة الى مدير مكتب التعاون الألماني GIZ والجدير بالذكر ان مكتب التعاون الألماني هو اول من تبني هذه المنهجية ضمن عملية التدريب المهني.

افتتحت الورشة صفاء زين الدين مرحبة بالحضور ومشيرة الى "ان انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار برنامج تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والذي يتم تنفيذه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالشراكة مع اوكسفام وبتمويل كل من دانيدا وSDC ويستهدف تطوير برنامج للتدريب المهني المتخصص، وأضافت زين الدين في الكلمة الافتتاحية "ان هذا البرنامج يسعى لإعداد تدريب محترف للفئات الزراعية من (مهندسين زراعيين حديثي التخرج – مزارعين ريادين – نساء رياديات – فنيين زراعيين).

وتجدر الإشارة الى ان الإغاثة الزراعية ومن خلال تعاقدها مع الشركة الاستشارية ستعمل على اعداد وتطوير منهاج تدريبي متكامل يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية الفئات المذكورة) ضمن منهجية Complex Task Approach.

هذا وقد استعرض د. خليل طبيل استشاري الشركة مفهوم منهجية المهام المركبة الذي يجمع ما بين العمل والتعلم، وعرض د. طبيل اثناء الورشة عينة خاصة بسلسلة قيمة الابقار بهدف اجراء النقاش حولها والخروج بتوصيات تثري وتغني البرنامج التدريبي ليتم اعتماد النموذج وتطبيقه على باقي سلاسل القيمة الخمسة الباقية وهي (النخيل – العنب – البصل والجزر – الكوسا والفقوس – اللوزيات)، كما وتجدر الإشارة الى ان منهاج المهام المركبة لأول مرة يجري تطبيقه ضمن برامج التدريب في مؤسسات العمل الأهلي الزراعي بقطاع غزة والضفة الغربية، وان الإغاثة الزراعية ستبدأ بعملية مأسسة المنهجية ضمن برامج التدريب المختلفة بحيث يصبح التركيز ليس فقط على الكفايات الفنية وحدها للموضوع التدريبي بل يتجاوزها ليشتمل على كفايات أخرى أوسع واشمل كالكفايات الشخصية، الاجتماعية، المنهجية، مما يسهم في اندماجهم في سوق العمل وتطوير القطاع الزراعي.