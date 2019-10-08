أكثر من 2000 طالب إلتحقوا بمساقات مكافحة الفساد خلال الفصل الدراسي الحالي

وطن: كشفت المعلومات لدى هيئة مكافحة الفساد عن إلتحاق قرابة 2070 طالب وطالبة بمساقات مكافحة الفساد والذي تطرحها هيئة مكافحة الفساد في الجامعات والكليات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تركز الهيئة بعملها على الطلبة لتعزيز الثقافة الرافضة للفساد لديهم، وبناء جيل جديد قادر على محاربة الفساد ومكافحته.

حيث تشاركت الهيئة مع الجامعات الفلسطينية في طرح مساقين جامعيين الأول بعنوان "مكافحة الفساد تحديات وحلول " وهو مساق عام بإمكان جميع الطلبة الإلتحاق به بغض النظر عن تخصصهم الجامعي، أما الثاني فهو مساق خاص بطلبة الحقوق ويحمل إسم "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، ويتميز هاذين المساقين بإعتمادهم على الجوانب العملية مثل الزيارات الميدانية لجهات الإختصاص، مثل هيئة مكافحة الفساد والقضاء وغيرهم.

وخلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2020، طرحت ثماني جامعات إحدى المساقين أو كليهما، حيث طرحت كل من جامعة القدس المفتوحة بفروعها بالضفة الغربية وقطاع غزة وجامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة فلسطين التقنية خضوري مساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، فيما طرحت جامعة القدس وجامعة فلسطين الأهلية والجامعة العربية الأمريكية والكلية العصرية الجامعية مساق "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، بينما طرحت جامعة الإستقلال كلا المساقين.

وإلتحق خلال الفصل الحالي قرابة 1920 طالبة وطالبة بالمساق العام "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، كان أغلبهم في جامعة القدس المفتوحة التي طرحت المساق بفروعها المختلفة بما في ذلك قطاع غزة، بينما إلتحق قرابة 150 طالب وطالبة في كليات الحقوق بالمساق الخاص "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني".

وتعمل الهيئة على متابعة المساقين بشكل دائم، حرصا منها على تطويرهم بما يناسب الجامعات وكوادرها، حيث قامت الهيئة بعدة زيارات ميدانية إلى مختلف الجامعات وإلتقت بطلبة المساقين وسمعت آرائهم وإقتراحاتهم، حيث شملت الزيارات تزويد الطلبة بحالات ونماذج عملية من الهيئة بالإضافة لبعض المحاضرات القانونية حول قانون مكافحة الفساد وآلية عمل الهيئة وإختصاصاتها.