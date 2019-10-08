براك يبحث آفاق التعاون مع سفير جمهورية بولندا في فلسطين

وطن: بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك سبل تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك مع سفير جمهورية بولندا لدى فلسطين السيد بشمسواف شيش، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم في مقر الهيئة برام الله يوم الثلاثاء 8 تشرين الاول 2019.

واطلع المستشار براك السفير البولندي على آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها، موضحا بان الهيئة تعمل على ثلاثة جوانب مختلفة وهي الجانب القانوني والجانب التوعوي التثقيفي والجانب الوقائي.

وإستعرض المستشار براك أبرز إنجازات الهيئة، مشيرا إلى خطط الهيئة وأنشطتها المستقبلية، موضحا بأن الهيئة تعمل حاليا على الإعداد لمؤتمرها الدولي "" نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الاول 2019، حيث وجه المستشار براك دعوة للسفير البولندي للحضور والمشاركة بالمؤتمر.

واكد المستشار براك خلال اللقاء بأن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة مكافحة الفساد والجهات والمؤسسات ذات العلاقة في بولندا، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتطوير الكادر الوظيفي للهيئة.

بدوره أشاد السفير البولندي السيد بشمسواف شيش بعمل الهيئة وإنجازاتها، مؤكدا بأن المؤسسات والهيئات العاملة في مجال مكافحة الفساد في بولندا على إستعداد تام لتعزيز تعاونهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك لنقل تجربتهم وخبرتهم خاصة بالنواحي الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة لديهم، واعرب عن سعادته بهذا اللقاء، وتمنى التوفيق للهيئة بمؤتمرها القادم وكافة أنشطتها.